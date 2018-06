Poetin streeft geen destabilisering van de Europese Unie na: "Samenwerking met de EU net uitbouwen" Redactie

04 juni 2018

23u13

Bron: Belga 1 De Russische president Vladimir Poetin heeft ontkend dat zijn land politiek voordeel wil halen uit een onstabiele Europese Unie. "We streven het doel niet na om iemand of wat dan ook in de EU te verdelen", zei Poetin in een interview met de Oostenrijkse publieke omroep (ORF) aan de vooravond van zijn werkbezoek in Wenen.

"We hebben veel meer baat bij een EU die verenigd en welvarend is, omdat de EU onze belangrijkste handels- en economische partner is", aldus de Russische president. Mogelijke contacten op partijniveau met eurosceptische bewegingen dienden nooit het doel om de EU te destabiliseren. "We moeten integendeel de samenwerking met de EU uitbouwen", aldus Poetin.

Poetin wordt dinsdag voor een eendaags werkbezoek in Oostenrijk verwacht. Het is het eerste bezoek van het 65-jarige staatshoofd aan een EU-land sinds zijn herverkiezing tot president in maart.

De machtigste man van Rusland en de Oostenrijkse staats- en regeringstop willen onder ander de crisis in Oekraïne, de wederzijdse economische sancties en de politieke situatie op wereldvlak bespreken. Poetin wees op de goede betrekkingen met de Alpenrepubliek, die wel lid is van de EU maar niet van de NAVO. "Ook de afgelopen jaren is de dialoog ondanks alle moeilijkheden nooit onderbroken", klinkt het.