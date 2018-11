Poetin spreekt met Saudische kroonprins op G20-top: “Over Khashoggi maar vooral over ontwikkeling van relaties” AW

28 november 2018

17u39

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin zal met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman spreken over de moord op journalist Jamal Khashoggi, bij hun ontmoeting op de G20-top in Buenos Aires. Dat bevestigt het Kremlin.

"Ze zullen het zeker over dat onderwerp hebben", verklaarde Joeri Oetsjakov, raadgever van het Kremlin, aan journalisten. Weliswaar is het voornaamste doel van de ontmoeting "de ontwikkeling van relaties tussen Rusland en Saudi-Arabië", klonk het. Tijdens een economisch forum in Moskou, verheugde Poetin zich vandaag nog over de samenwerking tussen Rusland en het oliekartel OPEC, waarvan Saudi-Arabië lid is.



Khashoggi, die onder meer schreef voor The Washington Post en kritisch was voor de Saudische kroonprins, is op 2 oktober vermoord in het Saudische consulaat in Istanboel. Turkije houdt de kroonprins verantwoordelijk. En terwijl de westerse landen de moord sterk bekritiseerden, was Rusland gematigder. Het Kremlin zei eind oktober nog geen reden te zien om niet te geloven in de versie die de Saudische koninklijke familie gaf over de feiten.