Poetin sluit nieuwe presidentskandidatuur na twee decennia niet uit PVZ

21 juni 2020

16u05

Bron: DPA/AFP 0 De Russische president Vladimir Poetin sluit niet uit dat hij zich opnieuw kandidaat zal stellen voor het presidentschap als het volk zijn zegen geeft over een geplande grondwetshervorming. Het referendum voor de grootste wijziging van de grondwet in de Russische geschiedenis wordt gehouden op 1 juli.

"Ik heb nog geen besluit genomen", zei Poetin op de staatstelevisiezender Rossija 1 zondag. "Ik sluit de mogelijkheid niet uit om voor het presidentschap te gaan als de grondwet dat toestaat. We zullen zien." Poetin verdedigt het referendum en zegt dat de regering moet werken, niet zoeken naar opvolgers.

Met de grondwetswijziging zou Poetin nog 16 jaar aan de macht kunnen blijven. De hervorming kent de president ook bijkomende voorrechten toe en schrijft conservatieve principes in de grondwet in. In het andere geval zou de zoektocht naar een opvolger over ongeveer twee jaar beginnen.

Poetin is al twee decennia aan de macht. Hij is de langst dienende Russische of Sovjetleider sinds Jozef Stalin.