Poetin schudde hand van arts die besmet blijkt met coronavirus

01 april 2020

Bron: ANP 4 President Poetin houdt afstand tot anderen en voert regeringsoverleg via videoverbindingen. Dit is volgens het Kremlin vanwege de zorgen over het nieuwe coronavirus. Met de president gaat alles goed, aldus het Kremlin.

Poetin bezocht afgelopen week het voornaamste ziekenhuis in Moskou waar coronapatiënten worden verpleegd. Hij kreeg er een rondleiding van de arts Denis Protsenko, die hij de hand schudde. Protsenko bleek later besmet te zijn met het virus. Hij heeft zichzelf geïsoleerd.

Rusland kampt op papier met circa 2700 besmettingen, maar gevreesd wordt dat er in werkelijkheid veel meer gevallen zijn. Meer dan twintig patiënten zijn aan de gevolgen van het virus in Rusland overleden. In onder meer Moskou en Sint-Petersburg is een lockdown afgekondigd om verdere verspreiding tegen te gaan.

