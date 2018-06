Poetin: "Russische vrouwen mogen tijdens WK seks hebben met buitenlandse toeristen" HR

15 juni 2018

11u32

Bron: The Guardian, The Daily Mail 135 President Vladimir Poetin heeft laten weten dat Russische vrouwen tijdens het WK voetbal seks mogen hebben met buitenlandse toeristen, als ze dat zelf willen. Hij distantieert zich zo van de oproep van parlementslid Tamara Pletnyova, die had gevraagd om dat niet te doen.

Tamara Pletnjova (70), voorzitter van de Russische parlementscommissie van Gezin, Vrouwen en Kinderen, had aan de vooravond van het WK gesteld dat Russische vrouwen beter een partner van “hetzelfde ras” zoeken. “Vrouwen die met buitenlanders het bed induiken, lopen het risico alleenstaande moeder te worden”, zei ze. Het Kremlin distantieert zich van die uitspraken. "Wat onze Russische vrouwen betreft: ze zullen zelf wel hun keuzes maken", zegt Dmitry Peskov, woordvoerder van president Poetin. "Ze zijn de beste vrouwen ter wereld."

Hoe meer, hoe beter

Een ander Russisch parlementslid gaat zelfs nog een stap verder, en moedigt zijn landgenotes aan om seksuele contacten te hebben met buitenlandse toeristen. "Hoe meer, hoe beter", zegt Michail Degtyaryov. ""Hoe meer liefdesverhalen we kunnen verbinden met het WK, hoe meer mensen uit verschillende landen verliefd worden, hoe meer kinderen er worden geboren, hoe beter."

Discriminatie

Met haar oproep om geen seks te hebben met buitenlanders, verwees Tamara Pletnjova naar de 'Kinderen van de Olympische Spelen', na de Spelen in Moskou in 1980. Die term werd in het Sovjettijdperk gebruikt om niet-blanke kinderen te beschrijven die werden verwekt tijdens internationale evenementen na relaties tussen Russische vrouwen en mannen uit Afrika, Latijns-Amerika of Azië. Veel van die kinderen werden later geconfronteerd met discriminatie.

Toch krijgt Pletnjova ook steun. "Ik steun haar oproep volledig", zegt Inna Zhirkova (28), echtgenote van ex-Chelsea-ster Yuri Zhirkov en zelf in Rusland ooit verkozen tot 'heetste WAG van het land'. "Wij zijn fatsoenlijke meisjes." Ze geeft wel toe dat mensen verliefd kunnen worden, onafhankelijk van hun nationaliteit. "Het is moeilijk om uit te leggen. Maar zelf droomde ik er ook altijd van een Russische man te hebben."