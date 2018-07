Poetin: "Rusland door 25 miljoen cyberaanvallen getroffen tijdens WK" KVE

16 juli 2018

12u19

Bron: Belga 1 Rusland is tijdens het wereldkampioenschap voetbal getroffen door bijna 23 miljoen cyberaanvallen. Dat heeft president Vladimir Poetin verklaard, zonder meer details te geven over de aard van de aanvallen en de afkomst ervan.

"Tijdens de periode van het WK werden bijna 25 miljoen cyberaanvallen en andere criminele daden tegen de informatiestructuren van Rusland geneutraliseerd, die op de ene of andere manier gelinkt waren aan het WK", aldus Poetin tijdens een ontmoeting met de Russische veiligheidsdiensten.

De president verklaart dat Rusland alle mogelijke middelen heeft ingezet om de aanvallen het hoofd te bieden, zonder meer details te geven over de aanvallen.

Rusland, dat dit jaar het WK-gastland was, wordt er zelf regelmatig door westerse landen van beschuldigd cyberaanvallen uit te voeren.

Gisteren nog stelde het Amerikaanse hoofd van de inlichtingendiensten Dan Coats dat cyberaanvallen tegen de VS vaak het werk zijn van Rusland. "De Russische en andere actoren proberen gebruik te maken van de kwetsbaarheid van onze vitale infrastructuur", zei hij. En vrijdag werden twaalf agenten van de Russische inlichtingendiensten in verdenking gesteld door Amerikaanse autoriteiten voor het hacken van de computers van de Democratische partij in de aanloop naar de verkiezingen. Moskou heeft de beschuldigingen van inmenging steeds ontkend.

Het nieuws over de cyberaanvallen komt er enkele uren voor de start van de bilaterale ontmoeting tussen Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump in de Finse hoofdstad Helsinki.