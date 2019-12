Poetin: “Rusland bereid tot samenwerking met NAVO”

TT

03 december 2019

16u26

Bron: Belga

0

De Russische president Vladimir Poetin is bereid om met de NAVO samen te werken tegen internationaal terrorisme, lokale conflicten en de verspreiding van massavernietigingswapens, maar waarschuwde voor "stereotypen". Dat heeft de Russische leider gezegd in Sotsji op een vergadering over de Russische marine.