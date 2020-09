Poetin roept op tot vredesverdrag voor ruimte, biedt coronavaccin aan VN aan HR KV

Bron: ANP, Belga 24 In zijn videotoespraak tot de Verenigde Naties heeft de Russische president Vladimir Poetin tot een internationaal verdrag opgeroepen om wapens in de ruimte te verbieden. Voorts bood hij het Russische vaccin tegen het coronavirus gratis aan het VN-personeel aan. De leider van Rusland kondigde aan binnenkort een onlineconferentie te willen houden voor landen die hiervoor belangstelling hebben.

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn op de jaarlijkse bijeenkomst van de VN-lidstaten geen leiders aanwezig. Poetin hield zijn toespraak daarom via video.

Rusland zelf heeft in recordtijd een vaccin ontwikkeld, dat inmiddels wordt toegepast. Westerse landen plaatsen hier hun vraagtekens bij. Poetin zei het “betrouwbare, veilige en effectieve” vaccin ook aan andere landen te willen verstrekken. “Rusland is bereid de VN alle nodige bijstand te verlenen. We bieden met name ons vaccin aan, gratis, voor de vrijwillige vaccinatie van het personeel van de VN”, aldus de Russische leider.



De Russische president riep verder op tot versterking van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN in de strijd tegen corona. De Verenigde Staten daarentegen vinden dat de organisatie slecht op de uitbraak heeft gereageerd en draaiden de geldkraan dicht.

Hij voegde eraan toe dat de wereldwijde economische neergang door de pandemie opnieuw op de noodzaak wijst handelssancties op te heffen. Rusland heeft met sancties van het Westen te kampen sinds het zes jaar geleden een deel van buurland Oeraïne annexeerde.

Ruimte

Poetin benadrukte ook de noodzaak van een verdrag om vrede te verzekeren in de ruimte. “Rusland legt een initiatief voor om een bindende overeenkomst te ondertekenen tussen alle leidende machten in de ruimte dat zou verbieden wapens in de ruimte brengen, ermee te dreigen of geweld te gebruiken tegen objecten in de ruimte.”

Navalny

Poetin leek ook in te gaan op de vergiftiging van zijn voornaamste opponent in Rusland, oppositieleider Aleksej Navalny. Diens medestanders en veel westerse waarnemers gaan ervan uit dat de Russische regering achter deze aanval met het chemische wapen novitsjok zit. Poetin zei het toezicht op de verdragen over het verbod op chemische en biologische wapens te willen versterken, “ondanks meningsverschillen, soms misverstanden en zelfs wantrouwen van de kant van sommige collega's”.

