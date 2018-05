Poetin rijdt nieuwe brug naar de Krim over aan stuur van vrachtwagen SVM

15 mei 2018

15u14

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft de nieuwe brug tussen het voormalige Oekraïense schiereiland de Krim en het Russische vasteland officieel ingehuldigd. Hij deed dit door aan het stuur van een feloranje vrachtwagen de brug over te rijden.

Voor het Kremlin is de brug erg symbolisch. De inhuldiging was dan ook live te volgen.

De president werd gevolgd door ongeveer 35 voertuigen. 'De brug van de Krim' is 19 kilometer lang en verbindt het schiereiland Kertsj met het schiereiland Taman in het zuiden van Rusland. De brug gaat over de Straat van Kertsj.

Rusland annexeerde de Krim in maart 2014. Oekraïne blijft de Krim als een deel van zijn grondgebied beschouwen. Het Westen veroordeelde de beslissing van Moskou als een schending van het volkenrecht.