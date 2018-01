Poetin "gekwetst" dat hij niet op Amerikaanse zwarte lijst staat ADN

30 januari 2018

15u09

Bron: Belga, ANP 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag schertsend gezegd "gekwetst" te zijn dat hij niet op de Amerikaanse lijst van Russische notabelen staat, die in de toekomst het voorwerp kunnen uitmaken van (meer) Amerikaanse sancties.

Poetin sprak van een "onvriendelijke" daad die de al slechte relaties tussen de twee landen verder bemoeilijkt. Hij zei de relaties niet verder te willen verzuren door vergeldingsmaatregelen te nemen. "We hadden deze lijst verwacht", verzekerde Poetin. "We waren bereid om vergeldingsmaatregelen te nemen, ernstige, waardoor onze relaties tot nul herleid zouden worden. Maar voorlopig zullen we ze niet nemen", zei hij.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft, in uitvoering van de Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, een lijst gemaakt van 210 politieke figuren en oligarchen die nauwe banden met Poetin hebben. Met die lijst wil het Congres publiek maken wie allemaal geprofiteerd heeft van goede relaties met het Russisch machtscentrum, en hen verwittigen dat ze in de toekomst het voorwerp kunnen uitmaken van (meer) sancties.

Op de lijst staan onder meer de namen van premier Dmitri Medvedev en minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov. Ook meer dan 40 leden van Poetins administratie staan erop, met uitzondering van Poetin zelf.

