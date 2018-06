Poetin prijst “moedige Trump” voor top met Kim Jong-un IB

06 juni 2018

02u16

Bron: Reuters 1 De Russische president Poetin heeft in een interview met China Media Group gezegd dat hij Trump “moedig en matuur vindt” omwille van de geplande top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ook verwacht de Russische president een “positieve uitkomst”.

De historische top met Trump en Kim zal op 12 juni plaatsvinden in Singapore en heeft als doel om het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma te ontmantelen en de relaties tussen de twee landen te verbeteren. “Ik hoop nog steeds dat deze ontmoeting plaats zal vinden. President Trump heeft een moedige en mature beslissing gemaakt om direct contact te hebben met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un . We hopen allemaal op een positieve uitkomst”, aldus Poetin, die later deze week deelneemt aan een top in Shanghai.

Poetin liet vorige maand nog weten dat zijn eigen ontmoeting met Trump "niet uitkwam". In maart had Trump laten weten dat de twee leiders elkaar snel zouden ontmoeten, maar sindsdien zijn de banden tussen de landen verslechterd door het conflict in Syrië en het vergiftigen van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter in Engeland.