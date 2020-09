Poetin praat met Saoedische koning over coronavaccin en petroleum HLA

07 september 2020

18u16

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag een telefonisch onderhoud gehad met de Saoedische koning Salman. Het gesprek ging over een gemeenschappelijke productie van een coronavaccin en over petroleum, zo meldt het Kremlin.

"Beide staatshoofden hebben gepraat over gemeenschappelijke inspanningen om de negatieve economische gevolgen van de coronapandemie te boven te komen. Het gesprek kwam er op initiatief van Saoedi-Arabië", zo klinkt het in een persbericht. "Het ging onder meer over mogelijkheden om samen een coronavaccin te produceren, een vaccin dat op dit ogenblik op punt gezet wordt door Rusland".

Op 11 augustus hadden de Russische autoriteiten aangekondigd als eerste hun vaccin, "Spoetnik-V", te hebben geregistreerd.



Poetin en Salman hebben ook hun tevredenheid laten blijken over het akkoord tussen de Opec-landen, "die ervoor gezorgd hebben dat de situatie op de energiemarkten wereldwijd gestabiliseerd is.

