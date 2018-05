Poetin pakt uit met zijn militaire macht: van hypersonische raketten en drones tot onbemande 'robottanks' ADN

10 mei 2018

12u54

Bron: Reuters, CNN, The Independent, ABC News 3 Het is een traditie: de jaarlijkse militaire parade in Moskou, waarmee Rusland de zege van het Sovjetleger over nazi-Duitsland viert. Een uitgelezen kans voor Vladimir Poetin om met zijn militaire macht te pronken. Zoals gewoonlijk was het Rode Plein gisteren het decor voor marcherende troepen, ronkende pantserwagens en grote raketten. Een overzicht van de Russische Defensiesnufjes die de revue passeerden.

De Russische president pakte voor het eerst uit met zijn beruchte hypersonische raket, de Kinzhal (“de dolk”), gedragen door een intercepteerjet van het geavanceerde type MiG-31K. Een primeur. De raket die volgens Rusland “geen gelijke in de wereld kent”, behoort tot de nieuwe soort wapens waar Poetin al uitgebreid mee pronkte tijdens zijn gespierde militaristische beleidsverklaring in maart. De Kinzhal zou een reikwijdte van 2.000 kilometer hebben en vuurt vanuit de lucht nucleaire of conventionele kernkoppen af. Volgens Moskou vliegt het projectiel tot tien keer sneller dan het geluid en is het daarmee nauwelijks te intercepteren. “Onoverwinnelijk”, besluit Poetin.

In totaal scheerden voor de Victory Day Parade liefst 75 vliegtuigen, jets en helikopters door de blauwe lucht. Zo ook het ultieme Russische paradepaardje, de geavanceerde vijfde generatie Su-57 straaljager. Opnieuw een primeur. Het gevechtsvliegtuig raasde over het Kremlin, vers uit de oorlogsgebieden van Syrië - waar de Su-57 uitgebreid werd getest.

"Robottank"

Verder rommelden 159 militaire voertuigen over het Rode Plein, met de nieuwe onbemande Uran-9 "robottank" als ster van de show. Gewapend met onder meer een 30 mm automatisch kanon, een machinegeweer en anti-tankraketten, lijkt de kwieke Uran-9 recht uit een sciencefictionfilm te komen. De vanop afstand bestuurde snelle tank - een multifunctioneel robotsysteem - kan bestuurd worden vanop een afstand tot zo'n 3 kilometer. Het onbemande tuig onderging eveneens testen in Syrië. Ook de ontmijningstank Uran-6 maakte zijn opwachting. Het onbemande vehikel wordt in de Syrische steden Palmyra, Aleppo en Deir Ezzor ingezet om vanop veilige afstand mijnen te laten ontploffen.

The Terminator

Daarnaast maakte ook het door de makers 'The Terminator’ gedoopte gevaarte zijn debuut. Het gaat om een gepantserd voertuig ontworpen om tanks op het slagveld te ondersteunen. Het gevechtsvoertuig is (nucleair) explosiebestendig en bewapend met raketwerpers, kanonnen, granaatwerpers en een machinegeweer.

Ook enkele exemplaren van de nieuwste generatie YARS intercontinentale ballistische raketten denderden voorbij. Dit type raket zou 10 nucleaire kernkoppen kunnen dragen over een afstand tot wel 12.000 kilometer. Rusland heeft naar verluidt 73 van de projectielen in voorraad; 63 op mobiele platformen en 10 in silo's. "De raket kan tijdens de vlucht manoeuvreren en zowel actieve als passieve afleidingen inzetten, waardoor de Yars in het voordeel moeten zijn tegen moderne raketdefensiesystemen", klinkt het.

De Buk-M2, een middellang afstandsraketsysteem ontworpen voor luchtverdediging, kon niet ontbreken op de parade. Het systeem zou tot 24 luchtlandingsdoelen tegelijk kunnen volgen en vier daarvan neerhalen met een bereik tot 25 kilometer hoogte en 45 kilometer grondafstand. Het is ook inzetbaar tegen doelen op de grond en op zee.

Drones

En dan waren er onder meer ook de allernieuwste militaire drones, zoals de Korsar en de helikopterachtige variant Katran. De Korsar kan aan luchtverkenning doen, maar ook raketaanvallen uitvoeren en middelen aanleveren. De drone kan tot 10 uur lang in de lucht blijven, op een maximale hoogte van 6.096 meter en heeft een range van meer dan 160 kilometer.

Ook de Berkut, een militaire sneeuwscooter uitgerust met een machinegeweer en gebouwd om de Arctische ambities van Moskou te ondersteunen, was erbij. De sneeuwmobiel heeft een metalen frame en een speciaal hittesysteem waardoor de temperatuur binnenin te allen tijden een aangename 18 graden Celsius blijft, zelfs bij buitentemperaturen tot -50°C. In hetzelfde thema rolden ook verschillende wit gecamoufleerde luchtafweersystemen voorbij.

Tot slot marcheerden een slordige 13.000 troepen over het plein. "Het is belangrijk dat alle landen en mensen erkennen dat de wereld breekbaar is en dat de stabiliteit alleen sterker wordt als we bereid zijn naar elkaar te luisteren, elkaar te vertrouwen en te respecteren'', sprak het Russische staatshoofd tussen al het oorlogsgeweld verzoenend tot de manschappen en de rest van de wereld.