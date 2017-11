Poetin: "Oplossing voor conflict in Syrië vergt toegevingen van iedereen" ep

Bron: Belga 0 AP De Syrische president Bashar Assad en de Russische president Vladimir Poetin eerder deze week in Sotsji. Een oplossing voor het conflict in Syrië vergt "toegevingen" van alle betrokken partijen, ook "van de Syrische regering". Dat zei de Russische president Vladimir Poetin, bondgenoot van het regime van Bashar al-Assad, bij de start van een top met Turkije en Iran, in de Russische stad Sotsji. In het Syrische conflict zijn in zes jaar tijd meer dan 330.000 doden gevallen.

"Het komt het Syrische volk toe om zelf zijn toekomst te bepalen", aldus Poetin. "Het spreekt voor zich dat het proces niet eenvoudig zal zijn en compromissen en toegevingen van alle deelnemers zal vergen, ook van de Syrische regering." De Russische president zei nog dat Moskou, Teheran en Ankara inspanningen doen om "dit werk zo productief mogelijk te maken".

Nog volgens Poetin is de oorlog tegen terroristische groepen in Syrië bijna afgelopen. "Grootschalige militaire acties tegen terroristengroepen in Syrië lopen ten einde", aldus Poetin aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Iraanse president Hassan Rohani.

Volgens Poetin is in Syrië een "humanitaire ramp" vermeden dankzij de hulp van Rusland, Turkije en Iran, om stabiliteit in Syrië te behouden en te vermijden dat het land werd overgenomen door internationale terroristen.

AP De vernielingen in de Syrische stad Aleppo zijn niet te overzien.

