Poetin ontmoet Japanse premier opnieuw over betwiste Koerilen-eilanden kg

22 januari 2019

08u06

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag een ontmoeting met de Japanse premier Shinzo Abe, om te praten over de Koerilen , een eilandengroep die na de Tweede Wereldoorlog onder Russisch bewind kwam maar die geclaimd wordt door Japan. Het conflict heeft ertoe geleid dat beide landen nog altijd geen vredesverdrag hebben ondertekend.

Volgens een persbericht van het Kremlin is het nu de bedoeling om de voorwaarden voor een vredesverdrag te bespreken. Maar speculatie dat Moskou een deel van de eilanden aan Japan zou teruggeven, werd door de woordvoerder ontkend.



Het is al de vijfentwintigste keer dat Abe en Poetin elkaar ontmoeten. De gesprekken vinden plaats in Moskou. Gisteren vond in de hoofdstad nog een kleinschalige protestactie plaats tegen het overhandigen van de eilandengroep aan Japan.

