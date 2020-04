Poetin ondertekent wet die openbaar leven in Rusland sterk beperkt KVDS

01 april 2020

21u54

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft in de strijd tegen het coronavirus woensdag wetgeving ondertekend die zware beperkingen oplegt aan het openbaar leven in zijn land.

De president ondertekende verschillende wetten, waaronder een die volmachten geeft aan de regering om in het hele land uitzonderingsmaatregelen uit te vaardigen.

Straffen

Daarnaast ondertekende hij ook een wet die dinsdag door het parlement werd goedgekeurd, waarbij de straffen voor het niet-naleven van de coronamaatregelen én voor het verspreiden van ‘fake news’ zwaarder worden.





In Rusland zijn er officieel 2.800 gevallen van de besmetting, waarvan meer dan de helft in Moskou. Ongeveer twintig mensen zijn aan het virus overleden. Volgens Poetin zijn er in zijn land meer dan drie miljoen mensen in quarantaine geplaatst vanwege het virus.

Lees ook: In het rusthuis regeert de angst: “Nu zie je de gevolgen van twee weken zonder degelijk beschermingsmateriaal” (+)

Bekijk ook:

Wereldwijd meer dan 900.000 besmettingen met COVID-19



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.