Poetin nog altijd bereid tot ontmoeting met Trump

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin is nog altijd bereid om zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump te ontmoeten. Dat zei de woordvoerder van het Kremlin vandaag, na de Amerikaanse beslissing om 60 Russische diplomaten uit te wijzen.

"Poetin is bereid en Rusland is bereid om voor de beide partijen voordelige relaties te ontwikkelen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen", aldus woordvoerder Dmitri Peskov volgens het persbureau Interfax. "We zijn even klaar als onze tegenstanders of partners. Het zal afhangen van de Amerikanen, maar wij blijven daarvoor openstaan."

Peskov zei nog niet te weten "of de Amerikanen bereid zijn uit te voeren wat Trump gezegd heeft". In een telefoongesprek had Trump Poetin gefeliciteerd met zijn overwinning bij de verkiezingen, hoewel Trumps adviseurs hem uitdrukkelijk ervoor hadden gewaarschuwd Poetin niet te feliciteren. Tijdens dat gesprek gingen de twee staatsleiders ook uitgebreid in op een "mogelijke ontmoeting op het hoogste niveau".

Eerder deze week maakten de Verenigde Staten en 20 andere landen bekend dat ze Russische diplomaten uitwijzen, als teken van solidariteit met Groot-Brittannië na een gifgasaanval op een vroegere Russische dubbelspion. Volgens Groot-Brittannië zit Rusland daarachter. Groot-Brittannië besliste twee weken geleden al 23 Russische diplomaten het land uit te zetten, en Rusland wees daarop 23 Britse diplomaten uit.

Niet onder de indruk

In Moskou wordt nog overlegd hoe er geantwoord zal worden op de sanctiegolf van deze week. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov legde de schuld voor die sancties dinsdag bij de Verenigde Staten. Peskov toonde zich ook niet onder de indruk van de laatste sancties. "Twintig of dertig landen, dat is maar een deel van de internationale gemeenschap."

Ook de boycot van het WK Voetbal, deze zomer in Rusland, door Groot-Brittannië maakt niet veel indruk. "Dat gaat amper een effect hebben op het sportieve feest", aldus nog Peskov. "Het is niet belangrijk of bepaalde ambtenaren of officiële vertegenwoordigers komen, maar wel of de teams spelen."