Poetin noemt Merkels migratiebeleid “kapitale fout” mvdb

28 juni 2019

08u30

Bron: ANP - DPA 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft kort voor het begin van de G20-top in Osaka felle kritiek geuit op het migratiebeleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hij noemde het een "kapitale fout" van Merkel om in 2015 honderdduizenden vluchtelingen toe te laten tot Duitsland.

Het Russische staatshoofd noemde in gesprek met de Financial Times de militaire activiteiten van zijn land in Syrië succesvol. Door de burgeroorlog, en mede door de rol van Rusland daarin, is een gigantische vluchtelingenstroom op gang gekomen.

Poetin roemde het migratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump, die hij een getalenteerd mens noemt. Hij kan dan wel niet beoordelen of een muur op de grens met Mexico goed is, maar het is volgens Poetin in ieder geval slecht als niemand iets doet aan "massa-immigratie".