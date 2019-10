Poetin nodigt Erdogan uit in Rusland om toestand Syrië te bespreken TT

16 oktober 2019

08u51

Bron: Belga, Reuters 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan uitgenodigd om "de komende dagen" naar Rusland te komen. Poetin en Erdogan hebben met elkaar telefonisch gesproken over het conflict in Syrië. Dat heeft het Kremlin bekendgemaakt.

"Vladimir Poetin heeft Recep Tayyip Erdogan uitgenodigd voor een werkbezoek in de komende dagen. De uitnodiging is aanvaard", aldus het Kremlin in een persbericht. Daarin staat nog dat beide staatsleiders de noodzaak hebben beklemtoond om een conflict tussen Turkse en Syrische eenheden in het noorden van het land te vermijden.

In de Syrische stad Manbij heeft de Russische militaire politie gisteren voor het eerst een patrouille uitgevoerd. Dat gebeurde langs de contactlijn tussen de Syrische en Turkse troepen, zo kondigde het Russische ministerie van Defensie aan. De stad is onder controle van de Syrische regeringstroepen.



Eerder op de dag had de Amerikaanse president Donald Trump nog gezegd dat vicepresident Mike Pence vandaag samen met buitenlandminister Mike Pompeo naar Ankara afreist voor bemiddeling in het militaire conflict tussen Turkije en de Koerden. Doel is een wapenstilstand in het conflict te bereiken. Morgen staat er een bilaterale ontmoeting tussen Pence en Erdogan op het programma.

Op 9 oktober lanceerde Ankara een militaire operatie in het noorden van Syrië, gericht tegen de Volksbeschermingseenheden (YPG), een Syrische, Koerdische militie en bondgenoot van het Westen in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS).