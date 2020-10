Poetin nodigt buitenlandministers Armenië en Azerbeidzjan uit voor overleg IB

09 oktober 2020

02u58

Bron: Belga, ANP 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft de buitenlandministers van Azerbeidzjan en Armenië vandaag in Moskou uitgenodigd voor vredesgesprekken inzake het opgelaaide conflict in de regio Nagorno-Karabach. Het Kremlin maakte in een verklaring bekend dat de gevechten om de omstreden enclave om humanitaire redenen gestaakt moeten worden.

“De buitenlandministers van Azerbeidzjan en Armenië worden uitgenodigd in Moskou op 9 oktober”, stelt Poetin in de verklaring. Ook maakte het Kremlin bekend dat de president gisteravond belde met de leiders van beide landen. Poetin roept op de gevechten in Nagorno-Karabach te staken om humanitaire redenen, met het oog op het ruilen van gevangenen en omgekomen soldaten.

De Russische leider zei dat zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zal bemiddelen bij de besprekingen. Het is nog niet duidelijk of de ministers van beide landen zijn ingegaan op de uitnodiging.

Goede banden

Rusland heeft goede banden met zowel Armenië als Azerbeidzjan. De twee landen zijn sinds bijna twee weken weer in gevecht om de omstreden regio Nagorno-Karabach, waar vooral etnische Armeniërs wonen. Internationale leiders hebben opgeroepen tot een einde aan de gevechten, maar daar lijkt nog geen sprake van.

Gisteren startten Frankrijk, Rusland en de VS vanuit de zogeheten Minsk-groep geplande overleggen over een staakt-het-vuren in het gebied. Armenië gaf echter aan niet aan te schuiven zolang er gevochten wordt. Wel staat maandag in Moskou een ontmoeting tussen de Armeense minister Zohrab Mnatsakanian (Buitenlandse Zaken) en zijn Russische ambtgenoot Lavrov gepland. Of de uitnodiging van Poetin gevolgen heeft voor die ontmoeting, is niet bekendgemaakt.

