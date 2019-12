Poetin neemt het op voor Trump: “Afzettingsprocedure gebaseerd op totaal verzonnen beschuldigingen” HLA

19 december 2019

12u44

De afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump in het Congres is gebaseerd op "totaal verzonnen" beschuldigingen. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin donderdag gezegd tijdens zijn jaarlijkse persconferentie.

Poetin wees erop dat na het groen licht in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de impeachment nu wel nog naar de Senaat moet, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn. “Het is weinig waarschijnlijk dat ze een vertegenwoordiger van hun partij van de macht willen verdrijven op basis van totaal verzonnen beschuldigingen”, aldus de Russische president.

Volgens Poetin is de crisis die Washington momenteel treft, slechts “de voortzetting van een interne politieke strijd” in de Verenigde Staten. “De partij die de verkiezingen verloren heeft, de Democratische partij, probeert haar gelijk te halen via andere middelen en instrumenten, door Trump te beschuldigen van een complot met Rusland. Vervolgens blijkt dat dat er niet was. En nu vinden ze een verhaal uit waarbij er druk zou zijn gezet op Oekraïne.”