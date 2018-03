Poetin na verwoestende brand in winkelcentrum: "We zijn mensen verloren door criminele nalatigheid" SVM

27 maart 2018

08u39

Bron: Belga 8 Vladimir Poetin heeft tijdens een bezoek aan een herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de brand in een winkelcentrum in Siberië de veiligheidsmaatregelen in het complex bekritiseerd. "We zijn mensen verloren door door criminele nalatigheid en slordigheid", aldus de Russische president.

"Dit zijn geen slachtoffers door een oorlog of een plotse methaanontploffing in een mijn", aldus Poetin. "Mensen kwamen hier om te ontspannen."

Poetin legde bloemen neer aan het Zimnyjaja Visnja winkelcentrum in Kemerovo. De inwoners plaatsten eerder al bloemen, kaarsen en speelgoed aan het winkelcomplex en vormden het zo om tot een herdenkingsmonument voor de slachtoffers.

Bij de brand die eergisteren ontstond op de bovenste verdieping van het centrum kwamen 64 mensen om het leven. Onder de slachtoffers zitten veel kinderen. Meer dan 40 kinderen zijn nog vermist, vijftien mensen liggen in het ziekenhuis.

De hoge dodentol wordt toegeschreven aan gebrekkige veiligheidsmaatregelen. Zo waren de nooduitgangen geblokkeerd. Bovendien was het brandalarm in het winkelcentrum al sinds 19 maart defect, niemand wilde dat probleem aanpakken. Een veiligheidsagent was er tot slot niet in geslaagd om een noodsignaal handmatig te activeren. "We kunnen daar geen redelijke uitleg voor geven, het lijkt er gewoon op dat hij niet opgeleid was", klinkt het.

Drie mensen werden na de ramp opgepakt. In Kemerovo zijn drie dagen van rouw afgekondigd.