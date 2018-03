Poetin: "Mijn grootvader werkte als kok voor Lenin en Stalin" Jolien Meremans

11 maart 2018

18u27

Bron: Reuters 2 De grootvader van Poetin werkte als kok voor Lenin en Stalin. Dat vertelde de president in een documentaire die op het internet verspreid werd. Spirodon Poetin werd vooral tewerkgesteld in de buitenverblijven van het Sovjet-establishment.

Russische president Vladimir Poetin vertelde zondag in een film op het internet dat zijn grootvader als kok werkte voor zowel Vladimir Lenin als Joseph Stalin. In de twee uur durende documentaire vertelt Poetin hoe de vader van zijn vader, Spiridon Poetin, als gewaardeerd staflid voor Stalin werkte.

Stalin stierf in 1953, nadat hij ongeveer drie decennia aan de macht bleef. Tijdens zijn regeringsperiode ‘zuiverde’ hij Rusland en voerde hij het communisme in.

"Hij was kok van Lenin en later van Stalin, in een van hun datsja's (buitenverblijf in Rusland), in de omgeving van Moskou", zei Poetin in de film.

Spiridon Poetin bleef tot kort voor zijn dood voor het Sovjet-establishment koken, voordat hij stierf in 1965, op 86-jarige leeftijd.