Poetin mag langer aan de macht blijven YV

16 maart 2020

16u01

Bron: ANP, Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin mag veel langer aan de macht blijven, als het aan de hoogste Russische rechters ligt. Volgens hen zijn de plannen van Poetin niet in strijd met de grondwet.

De 67-jarige president wil de grondwet zo veranderen dat hij in principe tot 2036 het land kan leiden. Volgens de huidige regels mag hij zich eigenlijk al in 2024 niet meer herkiesbaar stellen. Het zogenoemde constitutioneel hof stelt dat de voorgestelde wijzigingen van Poetin in lijn zijn met de Russische wet. Poetin ondertekende de wetswijzigingen al, maar die zijn nog niet van kracht.

Referendum

De Russen kunnen zich er op 22 april in een referendum over uitspreken. Ondanks de onzekerheden veroorzaakt door de coronapandemie, houdt Rusland voorlopig vast aan die datum. Poetins tegenstanders verwijten hem een “staatsgreep via de grondwet” te plegen.

Poetin is sinds 2000 president, met een onderbreking van 2008 tot 2012, toen hij premier was.

Meer over Vladimir Poetin

politiek