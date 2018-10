Poetin, Macron, Merkel en Erdogan houden Syrië-top op 27 oktober sam

19 oktober 2018

12u48

Bron: belga 0 Op 27 oktober vindt in Istanboel een top over Syrië plaats. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ontvangt dan de Russische, Franse en Duitse leiders Vladimir Poetin, Emmanuel Macron en Angela Merkel.

Volgens Erdogans woordvoerder Ibrahim Kalin zullen de vier het in het bijzonder hebben over de situatie in Idlib, het laatste bolwerk van de oppositie, en het "politiek proces" dat moet leiden tot een oplossing voor het conflict. De oorlog in Syrië sleept al aan sinds 2011.

Rusland staat aan de zijde van het Syrische regime, Turkije steunt rebellen. Beide landen zijn op 17 september overeengekomen een "gedemilitariseerde zone" in Idlib te installeren om de strijdende partijen uit elkaar te houden. Aan de voorwaarden is in grote mate voldaan, en de jihadisten in de zone hebben extra tijd gekregen om zich daar terug te trekken.



Het Elysée reageert dat Macron de top alleen zal bijwonen als er geen militair offensief in Idlib is.