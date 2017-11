Poetin maant alle grote Russische bedrijven aan om klaar te zijn voor oorlogsproductie Karen Van Eyken

11u38

Bron: The Independent 0 EPA Poetin en Assad bestuderen militairen plannen tijdens een bijeenkomst in Sochi Tijdens een toespraak gisteren voor militaire leiders in Sochi verklaarde Vladimir Poetin dat het Russische bedrijfsleven ten allen tijde klaar moet zijn om de productie af te stemmen op de militaire noden van het land.

"Het vermogen van onze economie om op eender welk tijdstip de militaire productie en diensten te verhogen, is één van de belangrijkste aspecten van onze nationale veiligheid", sprak Poetin. "Om dit te bewerkstelligen moeten alle grote en strategische bedrijven klaar zijn om de omschakeling te maken, ongeacht wie die bedrijven leidt."

Een dag eerder benadrukte de president nog de noodzaak voor Rusland om de westerse militaire technologie bij te benen en zelfs te overtreffen. “Ons leger en onze zeemacht moeten kunnen beschikken over de beste uitrusting. En die moet beter zijn dan die van andere buitenlandse grootmachten", verkondigde hij. "Indien we willen winnen, moeten we beter zijn."

AFP Russische soldaten tijdens een parade op het Rode Plein.

Sinds 2008 is Rusland bezig om het leger te moderniseren. Men heeft afscheid genomen van verouderde Sovjet-apparatuur en nieuwe commandostructuren geïnstalleerd. Daarvoor werd het budget drastisch verhoogd, al is het nog steeds 30 procent lager dan het budget dat alle Europese NAVO-landen samen aan defensie besteden.

Bovendien hebben heel wat Europese landen recent hun defensiebudget verhoogd als antwoord op de "Russische dreiging". Het militaire commando van de NAVO is eveneens hervormd, naar verluidt als een reactie op Russische cyberaanvallen en militaire dreigingen.

AP