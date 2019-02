Poetin laat oorlogsschepen uitrusten met wapen dat leidt tot overgeven en hallucinaties bij de vijand Karen Van Eyken

06 februari 2019

15u59

Bron: Bild, Business Insider, Ria Novosti 0 Volgens het staatspersbureau ‘Ria Novosti’ is de Russische marine van start gegaan met de installatie van nieuwe straalwapens op haar oorlogsschepen. Doel: het verblinden van de vijand. Maar het wapentuig heeft nog een aantal vervelende bijwerkingen.

Twee fregatten waaronder de ‘Admiraal Gorshkov’ en de ‘Admiral Kasatonov’ zijn ondertussen uitgerust met de ‘Filin 5P-42'. Twee oorlogsschepen die momenteel nog in aanbouw zijn, zullen dezelfde uitrusting krijgen.

Het gaat om een wapen met een reikwijdte van vijf kilometer dat geleide energie via gebundelde lichtstralen afvuurt in plaats van projectielen. Het nieuwe wapen is volgens Rusland in staat om sensoren en nachtzichtapparatuur om de tuin te leiden. Hierdoor wordt het vermogen van de tegenstander verstoord om ‘s nachts succesvol doelwitten te bestoken. Kortom, de vijand wordt in de war gebracht en kan niet meer raak treffen.

De technologie werd getest op vrijwilligers die met machinegeweren en aanvalswapens bepaalde doelwitten probeerden te treffen. Alle deelnemers ondervonden grote moeilijkheden bij het correct richten van hun wapen. Naast de tijdelijke blindheid had 45 procent van de vrijwilligers last van klachten zoals duizeligheid, misselijkheid, overgeven en desoriëntatie. 20 procent kloeg over hallucinaties.

Het concept van ‘oogverblindende’ wapens bestaat al enige jaren. Zo zijn met name lasers die permanente blindheid veroorzaken, verboden. Aangezien het Russische wapen naar verluidt slechts leidt tot tijdelijke blindheid, zou het gebruik ervan geen enkel wapenverdrag schenden.

De Verenigde Staten hebben vorige vrijdag nog een historisch ontwapeningsverdrag opgezegd omdat Rusland er zich niet zou aan houden. Zo zouden de Russen bezig zijn met de ontwikkeling van nieuwe raketten die een reikwijdte hebben van meer dan 500 kilometer - wat verboden is door het verdrag. Maar Moskou beweert dat de projectielen een kleinere reikwijdte hebben en zegde zaterdag het verdrag op haar beurt op.

Lees ook:

Trump doet het ene verdrag na het andere sneuvelen: “Het doemscenario is een nieuwe Koude Oorlog”