Poetin krijgt presidentiële concurrentie van de 'Paris Hilton' van Rusland ADN

20u42

Bron: ANP 2 AP De in Rusland bekende tv-persoonlijkheid Ksenia Sobtsjak wil een gooi doen naar het presidentschap. De Russische presidentsverkiezingen worden volgend jaar in maart gehouden.

De 35-jarige presentatrice gebruikte vandaag haar eigen televisieshow Sobtsjak Live om haar kandidaatschap aan te kondigen. De journaliste is behoorlijk populair in Rusland, alleen al bij de mannen. Ze geldt als een ware schoonheid. Het blad Vogue vergeleek haar met Paris Hilton, een absolute 'socialite': bekend zijn om het bekend zijn.

Of Ksnenia een kans maakt om Poetin van een nieuwe, vierde ambtstermijn in het Kremlin af te houden, valt te betwijfelen. Volgens de opiniepeilingen stevent Poetin onbedreigd op een overwinning in de presidentsverkiezingen af. Zijn politieke opleiding heeft hij opmerkelijk genoeg mede te danken aan de vader van zijn komende concurrent: Anatoli Sobtsjak. Die was in de jaren negentig burgemeester van Sint Petersburg en huurde Vladimir Poetin in als bestuurder van de stad.

AP Vladimir Poetin met Ksenia en haar moeder in 2003.