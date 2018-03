Poetin kondigt daling militaire uitgaven aan KVDS

19 maart 2018

21u07

Bron: Belga 1 Een dag na zijn overwinning bij de presidentsverkiezing heeft het Russische staatshoofd Vladimir Poetin een daling van de militaire uitgaven aangekondigd. Die zullen dit en volgend jaar verminderen, zei Poetin vandaag tijdens een bijeenkomst met zijn tegenkandidaten in Moskou. De Russische defensie zal er niet onder lijden, verzekerde hij volgens het persbureau Interfax.

Poetin werd tijdens de verkiezing van gisteren met het beste resultaat uit zijn carrière herkozen. Bij zijn toespraak tot de natie van 1 maart had hij nieuwe kernwapens gepresenteerd. Dat lokte in het Westen bezorgdheid uit over een nieuwe wapenwedloop zoals in de Koude Oorlog. Poetin probeert nu die vrees weg te nemen. "Niemand wil een wapenwedloop beginnen", benadrukte hij. Rusland wil constructieve betrekkingen met andere landen opbouwen, klinkt het.

