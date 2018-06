Poetin klaar voor ontmoeting met Trump "zodra hij er zelf klaar voor is" sam

10 juni 2018

11u39

Bron: belga 0 De Russische president Vladimir Poetin is beschikbaar voor een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot, "van zodra Donald Trump er klaar voor is". Dat zegt Poetin in China aan journalisten.

"Van zodra de Amerikaanse partij er klaar voor is, zal de ontmoeting plaatsvinden, in functie van mijn agenda uiteraard", aldus Poetin. De Russische president ontving in Peking een "medaille van vriendschap" van de Chinese president Xi Jinping. De twee landen trachten momenteel de rangen te sluiten tegenover de uitdagingen van het Amerika van Trump. China en Rusland nemen ook deel aan de top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO), die verscheidene Aziatische landen groepeert.

Ontmoeting

Eergisteren meldde de Wall Street Journal dat Poetin zou bekijken of het mogelijk is Trump te ontmoeten in juli, tijdens het Europese bezoek van de Amerikaanse president. Daarin plant Trump om de NAVO-top in Brussel bij te wonen en een bezoek te brengen aan het Verenigd Koninkrijk, aldus nog de krant.

Oostenrijk zou zich ook kandidaat hebben gesteld om beide wereldleiders te ontvangen, zei een bron binnen de Nationale Veiligheidsraad in het Witte Huis aan het Russische staatspersagentschap Tass.

Kim Jong-un en G7

Poetin zegt verder de ontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump overmorgen in Singapore te verwelkomen. De Noord-Koreaanse leider is daar al aangekomen.

Over de voorbije G7-top stelt Poetin dat de lidstaten maar eens moeten ophouden met hun "inventief gebabbel" en moeten gaan voor "een echte samenwerking".