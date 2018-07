Poetin is wél bereid tot nieuwe "zeer zinvolle" ontmoeting met Trump bvb

27 juli 2018

16u39

Bron: Belga 0 Enkele dagen nadat het Witte Huis heeft aangekondigd dat een volgende topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin er dit jaar niet meer zal komen, maakte Poetin vandaag bekend dat hij een nieuwe ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtsgenoot in Washington of Moskou niet uitsluit.

"Wij zijn bereid president Trump uit te nodigen in Moskou. Overigens heeft hij een dergelijke uitnodiging al gekregen", zo zei Poetin tijdens de top van de Brics-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Arika) in Johannesburg. Poetin ging niet in detail, maar liet uitschijnen dat hij ook naar Washington wil afreizen. "Maar de voorwaarden daarvoor moeten nog uitgewerkt worden", luidde het nog volgens het Russische persagentschap Tass.

Na de topontmoeting tussen beide wereldleiders in Helsinki midden juli liet Trump weten dat hij Poetin in de herfst in het Witte Huis had uitgenodigd. Woensdag krabbelden de Amerikanen terug en lieten ze weten dat Poetin ten vroegste in 2019 in de VS zou ontvangen worden. "De president denkt dat de volgende bilaterale ontmoeting met president Poetin moet plaatsvinden nadat de Rusland-heksenjacht voorbij is", zei nationaal veiligheidsadviseur John Bolton met verwijzing naar het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar veronderstelde "collusie" tussen Moskou en het campagneteam-Trump, en inmenging van Rusland in de laatste door Trump gewonnen presidentsverkiezingen.

Poetin liet in Johannesburg nog weten dat hij de ontmoetingen met Trump zeer zinvol vindt.