Poetin huldigt omgekomen nucleaire onderzoekers van ‘Stormvogel’: een “technisch ongeëvenaard” wapen mvdb

22 november 2019

08u27

Bron: Daily Mail 0 De vijf nucleaire onderzoekers die op 8 augustus in het noorden van Rusland om het leven kwamen tijdens een mislukte test van een geheime raketmotor, waren bezig met de ontwikkeling van een “uiterst geavanceerd en technisch ongeëvenaard” wapen. Dat heeft Russisch president Vladimir Poetin verklaard.

Hij sprak gisteren tijdens een plechtigheid op het Kremlin waarbij de vijf onderzoekers van het Russische atoominstituut Rosatom postuum de ‘Orde van Moed’ kregen. Hun weduwes kregen de medailles overhandigd.



Het incident op een offshoreplatform in de Witte Zee blijft - naar goede Russische gewoonte - met raadsels omgeven. Vaststaat dat de omgeving van de stad Severodvinsk na de explosie enige tijd is blootgesteld aan radioactiviteit.



De mislukte test maakte de NAVO en westerse inlichtingendiensten extra zenuwachtig. Zij zien vermoedens bevestigd dat Moskou bezig is met de uitbouw van een prototype van een nucleair aangedreven ballistisch wapen genaamd Burevestnik (vrij vertaald ‘Stormvogel’). In NAVO-kringen gaat de kruisraket als Skyfall (‘Hemelval’) door het leven, weet The Daily Mail. De ‘Stormvogel’ zou vrijwel een onbeperkt bereik hebben.

“Het bezit van dergelijke unieke technologieën is vandaag de belangrijkste garantie voor vrede op aarde”, aldus Poetin. “Wat er ook gebeurt, we zullen er alles aan doen om dit wapen (waar hij niet verder op inging, red.) te verbeteren.”

De namen van de vijf onderzoekers zijn voor het eerst vrijgegeven. Een van hen is Vlasjslav Janovskij (71), een van de belangrijkste Russische nucleaire wetenschappers. Ook Vjatsjeslav Lipsjev (40), directeur van een geheim onderzoeksinstituut, vooraanstaand elektronica-ingenieur Jevgeni Korotaev (50) en testingenieurs Sergei Pichoegin (45) en Aleksei Vloesjin (43) overleefden de test niet. Drie andere wetenschappers moesten na het incident meteen naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of ze nu ruim drie maanden later terug thuis zijn.

Lees ook: Nucleaire explosie in Rusland: zijn de ‘superwapens’ van Poetin dan toch geen bluf

Lees ook: Rusland onthult ‘Satan 2’: de kernraket die “Frankrijk, het VK of Texas kan uitvegen”