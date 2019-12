Poetin huldigt brug voor treinverkeer tussen de Krim en Rusland in IB

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin zal vandaag aanwezig zijn bij de inhuldiging van de omstreden brug voor het treinverkeer, die Rusland met het voormalige Oekraïense schiereiland de Krim verbindt. Dat laat het Russische agentschap Rosavtodor weten, dat verantwoordelijk is voor wegtransport.

“De brug van de Krim” is 19 kilometer lang en verbindt het schiereiland Kertsj, op de Krim, met het schiereiland Taman in het zuiden van Rusland. De brug gaat over de Straat van Kertsj. Sinds vorig jaar kan het wegverkeer de brug al over. Aan de toegang voor het treinverkeer werd vier jaar gewerkt.

Rusland annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim. Oekraïne blijft de Krim als een deel van zijn grondgebied beschouwen. Het Westen veroordeelde de beslissing van Moskou als een schending van het volkenrecht.