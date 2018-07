Poetin houdt gezicht niet in de plooi tijdens Trumps warrige uitleg over inmenging verkiezingen en Clintons e-mails sam

17 juli 2018

13u43

Bron: AP 3

De Amerikaanse president Trump ziet geen reden waarom Rusland zich zou bemoeien met zijn verkiezing in 2016. Dat antwoordde hij gisteren op een vraag daarover tijdens een persconferentie met de Russische president Poetin.

Trump gaf een bijzonder warrige uitleg. Hij had het herhaaldelijk over servers van de Democraten en e-mails van zijn concurrente Hillary Clinton, iets waar Poetin duidelijk het zijne van leek te denken. De Russische president leek zijn gezicht bij sommige passages nauwelijks in de plooi te kunnen houden en fronste herhaaldelijk de wenkbrauwen.