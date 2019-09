Poetin hoopt dat VS geen gesprekken van hem met Trump publiceren Impeachment-onderzoek tegen Trump ADN

27 september 2019

20u21

Bron: ANP, Belga 3 De woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin heeft zich vandaag laten ontvallen dat de Russische leider hoopt dat de VS geen transcipties zullen publiceren van telefoongesprekken tussen hem en de Amerikaanse president Donald Trump.

Daarmee reageert Rusland op de publicatie van een transcriptie van een gesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski.

De woordvoerder van het Kremlin keurt de publicatie van dat telefoongesprek duidelijk af. “Het is geen normale diplomatieke actie om vertrouwelijke details van dit soort gesprekken vrij te geven”, zei Dmitri Peskov aan het Russische staatsagentschap TASS.



Daarnaast zegt Rusland niet te hopen dat de verslechterde banden met Washington leiden tot een gelijkaardige situatie. "We hebben in het kader van onze bilaterale betrekkingen al problemen genoeg en we hopen dat zo een situatie zich niet zal voordoen", klonk het.

Peskov liet opmerken dat het publiceren van transcripties van telefoongesprekken een "ongewone praktijk" is. "Normaal zijn gesprekken tussen staatshoofden geheim. Dat is zo in de hele wereld.”

