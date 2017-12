Poetin hekelt "agressief" karakter Amerikaanse veiligheidsstrategie SI

14u31

Bron: Belga 3 reuters De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag het "agressieve" karakter van de nieuwe Amerikaanse nationale veiligheidsstrategie gehekeld. Hij wees in het bijzonder op de aangroei van infrastructuur van de NAVO en de Verenigde Staten in Europa.

"Deze defensiestrategie heeft zonder twijfel een offensief karakter, als we praten in diplomatieke taal. Maar als we naar militaire termen zouden gaan, heeft de strategie ongetwijfeld een agressief karakter", zei Poetin tijdens een vergadering met functionarissen van het Russische leger, die op de openbare zender werd uitgezonden.

Hij zei ook dat Rusland een "absolute leider" moet zijn in de creatie van een leger van een nieuwe generatie, om de soevereiniteit en het onafhankelijke buitenlandse beleid te verzekeren. Dat zal wel met minder roebels moeten gebeuren, want het Kremlin wil het budget voor defensie verlagen.

Niet de politieman van de wereld worden

"Rusland moet bij de leidende landen zijn, en in sommige domeinen een absolute leider in de creatie van een leger van een nieuwe generatie", aldus de Russische president. Anderzijds beklemtoonde Poetin dat Rusland niet de pretentie heeft de politieman van de wereld te worden.

Eveneens vrijdag hekelde de Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, dat het aantal militazire Navo-oefeningen in de buurt van de grens met Rusland sinds 2012 is verdubbeld (van 282 in 2014 tot 548 in 2017) en het aantal aldaar gelegerde Navo-militairen in diezelfde periode is verviervoudigd (van 10.000 naar 40.000).

De relaties tussen Rusland en de Navo zijn sterk verzuurd sinds de Majdancoup van 2014 in Oekraïne.