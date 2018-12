Poetin had identiteitsbewijs van de Oost-Duitse Stasi jv

De Russische president Vladimir Poetin had voor het vallen van de Berlijnse Muur in 1989 een identiteitsbewijs van de gevreesde Oost-Duitse geheime dienst Stasi. Dit heeft een archivaris bekendgemaakt.

Het bewijs was geldig van 1985 tot 1989. Het liet Poetin toe gemakkelijk checkpoints van de Stasi te passeren, zegt Konrad Felber die in de oostelijke Duitse stad Dresden een Stasi-archief overziet.

In de jaren tachtig was Poetin een agent van de Sovjetrussische geheime dienst KGB in de DDR. Later werd hij hoofd van de Russische opvolger, de FSB, alvorens in 2000 president van zijn land te worden.

KGB

Zijn Stasi-pasje, dat jaren in het archief onopgemerkt was gebleven, betekent niet automatisch dat Poetin voor de Oost-Duitse geheime politie werkte, aldus Felber.

De woordvoerder van de Russische president zegt dat het mogelijk is dat Poetin een Stasi-identiteitsbewijs heeft bezeten. "De KGB en de Stasi waren bevriende diensten. Het is daarom niet onmogelijk een uitwisseling van pasjes uit te sluiten", zei Dmitri Peskov, geciteerd door het Russische staatspersbureau TASS.