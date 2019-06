Poetin: “Geen bewijs van Russische betrokkenheid bij neerhalen vlucht MH17" Redactie

20 juni 2019

16u08

Bron: AD.nl 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag gereageerd op het nieuwe - gisteren door het Joint Investigation Team (JIT) gepresenteerde - bewijs dat wijst op Russische betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. “Het is niet waar. We zijn het er niet mee eens”, sprak Poetin.

Gisteren maakte het JIT bekend dat het drie Russen en een Oekraïner vervolgt voor betrokkenheid bij het neerhalen van rampvlucht MH17 in 2014, waarbij alle 298 inzittenden omkwamen. Die aanklachten zijn onder meer gebaseerd op afgeluisterde telefoongesprekken. Het JIT gaf gisteren slecht een klein deel van het bewijs vrij, de rest ‘wordt bewaard voor in de rechtszaal’.

Poetin veegde vandaag alle bewijslast in één keer van tafel. “Wat voorgesteld is als bewijzen voor de verantwoordelijkheid van Rusland, daar zijn we het absoluut niet mee eens. We oordelen dat er geen enkel bewijs is.” De Rus deed de uitspraken in zijn jaarlijkse optreden op televisie waarbij inwoners van het land contact kunnen opnemen om een vraag te stellen aan hun president. Daarmee doet Poetin wat hij in het geval van dit dossier steeds doet: ontkennen.

Telefoongesprekken

Toch werden gisteren afgeluisterde telefoongesprekken naar buiten gebracht die op directe betrokkenheid van het Kremlin lijken te duiden bij wapenleveringen aan de pro-Russische rebellen in Oekraïne. In een van de gesprekken dat werd afgespeeld is Vladislav Soerkov te horen: hij was twee jaar vice-premier van Rusland en is nog steeds een adviseur van president Poetin.

Soerkov is in gesprek met voormalig separatistenleider Aleksandr Borodaj. Het gesprek is volgens het JIT opgenomen op de vrijdag voordat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Het zag er in die periode beroerd uit voor de separatisten, die in Oost-Oekraïne de Volksrepubliek Donetsk hadden uitgeroepen. Ze waren omsingeld door Oekraïense troepen, die het gebied wilden heroveren. Borodaj en zijn legerstaf belden verschillende keren met Rusland om met spoed militaire steun te krijgen. Eerder vandaag noemde Borodaj het opgenomen telefoongesprek nep. “Er kan hier geen enkele sprake zijn van authenticiteit, de opname is niet echt. Zoiets heeft nooit plaatsgevonden, het is nep”, zei hij tegenover het Russische persbureau Interfax.

“Desinformatie”

Nederlands minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) acht de kans groot dat met “desinformatie” geprobeerd zal worden het MH17-proces “te ontwrichten”. “Laat u niks wijsmaken, kijk naar de feiten”, waarschuwde hij vandaag in de Tweede Kamer. Grapperhaus werd niet concreet over welke desinformatie hij vreest en van wie die afkomstig zou kunnen zijn, maar zei bang te zijn dat de komende tijd getracht zal worden de democratische rechtstaat en de onafhankelijke rechtspraak te ondermijnen.