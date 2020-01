Poetin: “Gaspijpleiding Nord Stream 2 zal begin 2021 klaar zijn” LH

11 januari 2020

22u35

Bron: Belga 0 De gaspijpleiding Nord Stream 2 zal vermoedelijk eind 2020 of ten laatste begin 2021 klaar zijn. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin vandaag aangekondigd.

Nord Stream 2 zal 1.200 kilometer lang zijn en Rusland via de Oostzee rechtstreeks met Duitsland verbinden. De gaspijplijn doorkruist daarbij Finse, Zweedse en Deense wateren. Het project van het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft een prijskaartje van 9,5 miljard euro en wordt mee gefinancierd door vijf Europese energiebedrijven, waaronder Engie en Shell.

De komende maanden zou het eerste gas door Nord Stream 2 moeten stromen. De werken zijn al grotendeels afgewerkt, enkel in Deense wateren moet nog zowat 300 kilometer van de leidingen worden geplaatst.

De Verenigde Staten zijn al jaren tegen de gasleiding. Het land is bang dat Russisch president Vladimir Poetin zo meer invloed krijgt in West-Europa. Bovendien laat Nord Stream 2 bondgenoot Oekraïne links liggen. De Amerikanen dreigden al langer met sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van de pijpleiding.

"Ik hoop dat de werken tegen het einde van dit jaar, of ten laatste in de loop van het eerste trimester van 2021 afgerond zijn", zei Poetin tijdens een persconferentie in Moskou. De Duitse bondskanselier Angela Merkel was daarbij ook aanwezig.