Poetin gaf bevel om gekaapt vliegtuig neer te schieten SPS

11 maart 2018

18u18

Bron: ANP 0 De Russische president Vladimir Poetin beval in 2014 het neerschieten van een gekaapt Turks passagiersvliegtuig dat mogelijk gebruikt zou worden om bij de opening van de Winterspelen in Sotsji een aanslag te plegen.

Deze onthulling is te zien in een documentaire met de titel 'Poetin' die zondag via Russische sociale media is verspreid. De president vertelt daarin dat hij door veiligheidsofficials van de Winterspelen werd gewaarschuwd kort voordat de openingsceremonie van start ging.

"Mij werd verteld dat een kaper van een vliegtuig met een bom aan boord wilde landen op de luchthaven van Sotsji. Na advies gevraagd te hebben kreeg ik te horen dat het in dit soort situaties gebruikelijk is dat het vliegtuig uit de lucht geschoten wordt,'' vertelde Poetin in de film.

Poetin hoefde die beslissing uiteindelijk niet uit te voeren omdat later bleek dat de kaper een dronken passagier was en er sprake was van vals alarm. Het ging om een toestel van de Turkse maatschappij Pegasus Airlines met 110 passagiers aan boord dat op weg was van Oekraïne naar Turkije.

De documentaire is exact een week voor de Russische presidentsverkiezingen uitgebracht. In de film zegt Poetin ook nog dat zijn opa Spiridon Poetin vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw als kok werkte voor Vladimir Lenin, Josef Stalin en andere kopstukken van de toen heersende Communistische Partij.

Dimitri Peskov, een woordvoerder van het Kremlin zei in een reactie dat "alle informatie in de documentaire accuraat is."