Poetin gaat als onafhankelijk politicus de presidentsverkiezingen in FT

12u12 0 EPA President Poetin spreekt de media toe tijdens een persconferentie vandaag in Rusland. Vladimir Poetin wil zichzelf opvolgen als president van Rusland. Hij doet in maart als onafhankelijk politicus mee aan de verkiezingen. Dat heeft hij in een tv-programma bekendgemaakt.

De 65-jarige Poetin heeft een partij die hem steunt, Verenigd Rusland (VR), maar hij wil graag als een vaderfiguur boven alle partijen staan. VR is een partij van het politieke midden die vorig jaar in de parlementsverkiezingen circa 55 procent van de stemmen kreeg. In opiniepeilingen staat doorgaans 80 procent van de ondervraagden achter Poetin die al zeventien jaar aan de macht is.

Andere personen of stromingen spelen slechts een marginale rol. De grootste partijen naast VR zijn de communistische partij, het centrumlinkse Rechtvaardig Rusland en ultranationalisten die zich Liberaal Democratische Partij noemen.

Poetin verweet vandaag zijn tegenstanders in de politieke arena dat ze veel geblaat, maar weinig wol leveren. Hij zei wel te willen streven naar een gebalanceerd politiek stelsel, maar in de komende verkiezingen ziet hij geen serieuze uitdager die zijn vierde ambtstermijn als president in de weg zou staan.