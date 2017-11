Poetin en Trump zien elkaar morgen opnieuw in Vietnam KVDS

08u48

Bron: Belga 0 AP De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zien elkaar morgen terug in Vietnam, in de marge van het forum van de APEC-landen. Dat heeft Kremlin-adviseur Joeri Oesjakov gezegd volgens enkele Russische persbureaus.

APEC is een organisatie die landen groepeert die aan de Grote Oceaan grenzen. Het werd al langer verwacht dat de twee elkaar zouden zien op de top. Het wordt de tweede keer dat Trump en Poetin elkaar ontmoeten sinds Trump in januari president werd. De eerste keer was in de marge van de G20-top in Hamburg in juli. Dat gesprek duurde meer dan twee uur.

Hoe laat de twee presidenten elkaar morgen ontmoeten, wordt nog besproken."Onder meer Syrië en Noord-Korea worden gespreksonderwerpen", aldus Oesjakov.