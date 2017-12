Poetin en Trump bellen elkaar over Noord-Korea IB

01u30

Bron: Belga 0 AFP De Amerikaanse president Trump (links) met rechts zijn Russische collega, president Poetin. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hebben elkaar vandaag via telefoon gesproken. Het Witte Huis bevestigde berichten daarover van het Kremlin, maar ging er niet in detail op in.

Volgens het Russische nieuwsagentschap TASS ging het onder meer over de crisis in Noord-Korea. Verder zou het ook over dringende bilaterale problemen gegaan zijn.

Russische bronnen zeggen dat het gesprek op initiatief van Trump tot stand kwam.