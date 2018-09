Poetin en Erdogan zorgen voor gedemilitariseerde zone in Idlib SVM

17 september 2018

19u51

Bron: Belga 0 Tegen 15 oktober zal er in de Syrische regio Idlib een gedemilitariseerde zone zijn. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin verklaard na een ontmoeting met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan. De zone zal worden gemonitord door Russische en Turkse agenten van de militaire politie.

Poetin zat meer dan vier uur samen met Erdogan in de Zuid-Russische stad Sotsji. Er kwam uit de bus dat gewapende militanten van alle oppositiegroepen de zone tegen 10 oktober moeten verlaten. Volgens Poetin betekent het akkoord een "goede stap richting een serieuze oplossing".

"Ik ben ervan overtuigd dat we met dit akkoord vermijden dat er zich een humanitaire ramp afspeelt in Idlib", verklaarde Erdodan dan weer. "Rusland gaat de nodige maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat er geen enkele aanval plaatsvindt in de de-escalatiezone van Idlib."

Laatste rebellenbastion

Idlib is het laatste rebellenbastion in Syrië. Het gebied wordt voor 60 procent gecontroleerd door de jihadistische groep Tahrir al-Cham. De regering van president Bashar al-Assad voert een groot offensief uit tegen de regio.

Rusland is de meest trouwe bondgenoot van het regime van president Bashar al-Assad, Turkije steunt de zogenaamd gematigde rebellen. Ankara is dan ook gekant tegen een militair offensief op Idlib.