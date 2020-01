Poetin en Erdogan openen nieuwe aardgasleiding ‘TurkStream’ HR

08 januari 2020

15u49

Bron: Belga 3 Buitenland De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan hebben officieel de gaspijpleiding TurkStream geopend. Jaarlijks zal meer dan 30 miljard kubieke meter gas van de Russische producent Gazprom door de pijpleiding richting Turkije en Europa stromen.

De inhuldiging gebeurde tijdens een ceremonie in Istanboel, waarbij officieel de pijpleiding werd geopend. Erdogan noemde de opening van TurkStream een historisch evenement voor de Turks-Russische relaties en de regionale energiekaart. Poetin stelde dan weer de de band tussen Rusland en Turkije zich op alle domeinen versterkt, ondanks de inspanningen van zij die er tegen gekant zijn.

De nieuwe pijpleiding, waarvan de aanleg in 2017 is gestart, is zowat 930 kilometer lang en loopt onder de Zwarte Zee. De Turken zijn één van de grootste afnemers van Russisch gas. Via een tweede stuk zal het gas ook richting zuiden en zuidoosten van Europa stromen.

Ook voor Europa

Rusland kan via TurkStream gas leveren aan het zuiden en zuidoosten van Europa zonder langs Oekraïne te moeten passeren, waarmee het op gespannen voet leeft.