Poetin en Assad ontmoeten elkaar in Sotsji Redactie

17 mei 2018

21u24

Bron: afp 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft een onderhoud gehad met zijn Syrische ambtsgenoot en bondgenoot Basjar al-Assad. De ontmoeting vond plaats in Sotsji, in het zuiden van Rusland. Dat heeft de woordvoerder van het Kremlin gemeld.

"Het ging om diepgaande gesprekken tussen beide mannen, die elkaar voor het laatst in december vorig jaar gesproken hadden op de militaire basis van Hmeimim in Syrië", zo luidt het. "De twee leiders drukten nogmaals op het belang van het creëren van voorwaarden voor een politieke oplossing voor het conflict in Syrië."