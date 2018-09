Poetin eist veiligheidsgaranties voor Noord-Korea in ruil voor denuclearisatie TTR

12 september 2018

12u05

Bron: Belga 1 De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag internationale "veiligheidsgaranties" geëist voor Noord-Korea in ruil voor denuclearisatie. De internationale gemeenschap had die belofte gemaakt op de top in juni tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

"Noord-Korea heeft veiligheidsgaranties gekregen in ruil voor denuclearisatie", zo zei Poetin tijdens een economisch forum in Vladivostok, in het uiterste oosten van Rusland. "Maar het lijkt me contraproductief dat men alles vraagt aan Noord-Korea en niets in ruil teruggeeft". De Russische president vraagt nu dus "internationale garanties", met name dan van de kernmogendheden.



Bij zijn als historisch bestempelde topontmoeting met Amerikaans president Donald Trump in juni in Singapore bekrachtigde Kim Jong-un zijn bereidheid tot een "volledig denuclearisatie". Concrete toezeggingen hoe en tot wanneer er zou ontwapend worden, kwamen er echter niet.