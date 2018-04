Poetin drukt medeleven met Duitsers uit, Trump veroordeelt "aanval op onschuldige mensen" IB

08 april 2018

04u29

Bron: Belga 1 Na de dodelijke aanslag met een bestelwagen in Münster heeft de Russische president Vladimir Poetin zijn medeleven uitgedrukt aan Duits president Frank-Walter Steinmeier en bondskanselier Angela Merkel, zo meldt het Kremlin. De Amerikaanse president Donald Trump veroordeelt de "laffe aanval".

In de telegram van Poetin vraagt het Russische staatshoofd aan zijn Duitse ambtsgenoot om zijn "oprechte deelneming" over te maken aan de naasten van de slachtoffers. Hij wenst hen ook een "spoedig herstel".

"Ook al hebben de Duitse autoriteiten nog geen motief bekendgemaakt van deze laffe daad, veroordelen we ze", zegt Trump dan weer in een mededeling van het Witte Huis. "Onze gedachten en gebeden zijn bij de familie van de slachtoffers. De gewonden wensen we een volledig herstel toe." De Amerikaanse regering zegt Duitsland alle hulp toe, klinkt het nog.

Gisteren reed een man in Münster met een bestelwagen in op een terras. Twee mensen kwamen daarbij om. De dader, een Duitser met psychische problemen, heeft zelfmoord gepleegd.