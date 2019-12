Poetin dankt Trump voor hulp bij verijdelen van mysterieuze terreurdaad ADN AW

29 december 2019

17u51

Bron: ANP, Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump bedankt voor het doorgeven van informatie waarmee een "daad van terreur" werd voorkomen in Rusland.

“Vladimir Poetin heeft Donald Trump bedankt voor de overdracht van informatie die het mogelijk heeft gemaakt om terroristische aanslagen tegen Rusland te voorkomen”, zo staat te lezen in een persbericht van het Kremlin. De informatie werd uitgewisseld tussen de beide veiligheidsdiensten. Meer informatie over de aard van die inlichtingen staat niet in het bericht.

De Russische veiligheidsdiensten FSB hebben intussen wel bekendgemaakt dat ze vrijdag twee Russen hebben opgepakt die ervan verdacht worden een aanslag te hebben voorbereid op Sint-Petersburg, meer bepaald op “drukke plaatsen” tijdens de nieuwjaarsperiode. Volgens de Russische geheime dienst FSB konden de arrestaties uitgevoerd worden dankzij Amerikaanse inlichtingen.

Poetin en Trump kwamen overeen om verder te gaan met de samenwerking tegen terrorisme.