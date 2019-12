Poetin dankt Trump voor hulp bij verijdelen terreurdaad ADN

29 december 2019

17u51

Bron: ANP 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump bedankt voor het doorgeven van informatie waarmee een "daad van terreur" werd voorkomen in Rusland.

Hij deed dat in een telefoontje met het Witte Huis vandaag, aldus het Kremlin.



Om wat voor terreurdaad het ging, is vooralsnog niet bekendgemaakt. Volgens het Kremlin werd de informatie uitgewisseld via de gespecialiseerde diensten. De twee leiders kwamen overeen om verder te gaan met de samenwerking tegen terrorisme.